Son dakika…. Flaş iddia: ABD Başkanı Trump görevden alınabilir

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) eski çalışanı John Schindler, Başkan Donald Trump'ın, ekibinde yer alan üst düzey isimlerin Rusya ile bağlantıları nedeniyle azledilebileceğini öne sürdü.

Güvenlik uzmanı Schindler, “ABD Başkanı, kampanya ekibinin başkanlık seçimlerine müdahale etmek için Rusya ile tezgah kurduğu yönündeki iddialar nedeniyle soruşturma geçirirse, bu, Trump’ın başkanlığının sonunu getirebilir” dedi.

CBC Radio’ya konuşan Schindler, “Sadece çevresindeki insanlar değil de Başkan’ın kendisi de gelecekte soruşturmayla karşılaşırsa, bu ezber bozan bir durum olabilir. Bu nedenle istese de istemese de görevden alınabilir” ifadelerini kullandı.

Schindler, FBI soruşturması, Kongre tarafından atılan adımlar ve muhtemel bağımsız bir soruşturmayla Trump ve ekibinin Rusya ile iddia edilen bağlantılarının “kaçınılmaz bir şekilde” ortaya döküleceğini ifade etti.

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FBI Direktörü James Comey, hem Rusya’nın 2016 Seçimleri’ne müdahale ettiği yönündeki iddiaları hem de Trump’ın kampanya ekibine mensup üyelerin Moskova ile bağlantılarına yönelik soruşturma başlatıldığını doğrulamıştı.

Trump’ın eski seçim kampanyası sorumlusu Paul Manafort, Rusya lideri Vladimir Putin’in çıkarları için çalışmakla suçlanıyor ve FBI tarafından yürütülen soruşturmanın merkezinde bulunuyor.

MANAFORT İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Amerikan yayın kuruluşu CNN; istihbarat, güvenlik güçleri ve Beyaz Saray'dan hâlâ görevde olan ya da görevden ayrılmış kaynaklara dayandırdığı haberinde, seçim kampanyası sürecinde Trump'ın üst düzey danışmanlarının ABD istihbaratı tarafından takip edilen Ruslarla sürekli iletişim halinde olduğunu öne sürmüştü.

Şubat ayı ortalarında yayınlanan habere göre; Trump'ın düzenli olarak Rusya vatandaşlarıyla iletişim kuran üst düzey danışmanları arasında, o dönemde kampanya sorumluluğunu üstlenen Paul Manafort ve yine Rusya ile bağlantıları nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn de bulunuyordu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Devin Nunes dün, Manafort’un soruşturma kapsamında gönüllü olarak ifade vermeyi kabul ettiğini ve Komite tarafından sorgulanmasının beklendiğini açıkladı.

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Manafort, benzer iddiaları haberleştiren The New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, “bilerek hiçbir şekilde Rus istihbarat elemanlarıyla görüşmediğini” savunmuştu. Manafort, “Bu ne anlama geliyor fikrim yok. Hiçbir zaman bilerek Rus istihbarat yetkilileriyle konuşmadım. Rus hükümeti ya da Putin Yönetimi'yle ilgili ya da bugün soruşturulan başkaca hiçbir meseleye dâhil olmadım” demişti.

FBI ve ABD istihbarat servisleri söz konusu görüşmelerin amacının ne olduğunu belirlemeye çalışıyor. Trump'ın yardımcılarının Rus istihbaratıyla koordinasyon sağlayıp, Demokrat aday Hillary Clinton'a zarar veren bilgilerin yayınlamasını sağlayıp sağlamadığı araştırılıyor.

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FYLNN NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn, Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kilyask ile henüz resmi bir görevi bulunmazken, Moskova’ya uygulanan yaptırımlara ilişkin görüştüğü yönündeki iddialar gölgesinde görevinden ayrılmıştı.

Flynn istifa mektubunda, “Rus Büyükelçi Sergey Kislyak'la yaptığım telefon görüşmeleriyle ilgili istemeyerek başkan yardımcısına yanlış, diğerlerine ise eksik bilgi verdim” ifadesine yer vermişti.

Flynn başta yaptırımlara ilişkin Büyükelçi'yle görüştüğünü inkâr etmişti. Hatta Başkan Yardımcısı Mike Pence, kamuoyu önünde Flynn'in adına söz konusu iddiaları reddetmişti.