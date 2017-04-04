Son dakika… Flaş iddia! Dünyanın merak ettiği o isim deşifre oldu

Gizlice yaptığı duvar resimleriyle tanınan fakat gerçek kimliği bilinmeyen İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin deşifre olduğu öne sürüldü.

İsrail’de bir kadın, Banksy’yi yeni sergisi için çalışırken görüntülediğini iddia etti.

Banksy geçen günlerde Beytüllahim’de kendi eserlerinin sergilendiği bir otel açmıştı.

Ancak bir görgü tanığı, kadının Banksy olduğu öne sürülen şahsı bir alışveriş merkezinde açılacak olan sergiden önce görüntülediğini ifade etti.

Alışveriş merkezinde bulunan adının açıklanmasını istemeyen tanık, “AVM 10’da açılıyor. Daha önce girmek istiyorsanız, imza vermek zorundasınız” dedi.

Söz konusu tanık şöyle devam etti: “Gerçekten tuhaf olan şey ise, içeri girdiğiminde imza bırakmak zorundaydım. O sırada bir İngiliz ismi fark ettim ve güvenlik görevlisine ‘bu kim’ diye sordum. O da bana ‘İngiltere’den bir sanatçı’ diye yanıt verdi.”

Tel Aviv yakınlarında bulunan ve İsrail’in en müreffeh şehirlerinden biri olabn Herzliya’da, The Art of Banksy adlı bir segi açılacak.