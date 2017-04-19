Son dakika… Flaş… Ve İngiltere kararını verdi!

Britanya Parlamentosu, Başbakan Theresa May'in erken seçim çağrısına destek verdi. Milletvekilleri, 13'e karşı 522 oyla 8 Haziran'da erken seçim kararı aldı.

Başbakan Theresa May, dün 8 Haziran’da erken genel seçim çağrısı yapmıştı.

Britanya’nın AB’den ayrılma kararı verdiği referandum sonrasında ülkenin açıklık, istikrar ve güçlü liderliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Başbakan May, “Gelecek yıllar için açıklık ve istikrarı garanti etmenin tek yolu, seçim yapmak ve almak zorunda olduğum kararlar için sizin desteğinizi kazanamaya çalışmak” şeklinde konuşmuştu.

May’in erken seçim planının hayata geçirilmesi için daha önce seçimlerin beş yılda bir yapılmasını düzenleyen yasanın değiştirilmesi ve bunun için de 650 vekilli Avam Kamarası’nın üçte ikisinin onayı gerekiyordu.

İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrılmak üzere 29 Mart’ta Lizbon Anlaşması’nın 50’nci Maddesi’ni yürürlüğe koymuştu.

İngiltere'nin AB Daimi Temsilcisi Sir Tim Barrow, Başbakan Theresa May tarafından 28 Mart’ta imzalanan tarihi mektubu bir gün sonra AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yerel saatle 13:20'de elden teslim etmişti.