Son dakika… Flynn Türkiye’den aldığı paraları geri ödeyecek mi?

ABD'de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Jason Chaffetz, Başkan Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in, lobicilik faaliyetleri için Türkiye ve Rusya’dan aldığı yüz binlerce doları geri ödemesi için çaba harcayacağını söyledi.

Temsilciler Meclisi Devlet Denetleme Komisyonu'nun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi olan Chaffetz, Devlet Denetleme Dairesi'ne Flynn'e yapılan ödemeleri soracağını bildirdi. Chaffetz, “Daha önceki örneklerden hareketle, muhtemel cezası aldığı paraları geri ödemek olacak” dedi.

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı ancak sadece 24 gün sonra Rusya ile ilişkileri nedeniyle görevi bırakmak zorunda kalan emekli general Michael Flynn’in Türkiye lehine lobi faaliyetleri yürüttüğü kesinleşmişti.

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Türkiye FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in iadesi için tüm yolları zorlarken, Flynn’in Gülen’in gerçek yüzünü Amerikalılara anlatmak için çalıştığı anlaşılmıştı.

Geçen günlerde Adalet Bakanlığı'na ibraz edilen belgelere göre; Flynn Intel Group, Ağustos 2016 ila Kasım ayı ortalarına kadar, Türk işadamı K. Ekim Alptekin'in sahibi olduğu Hollanda merkezli danışmanlık şirketi Inovo şirketinden 530 bin dolar ödeme aldı.

Dosyaya göre; Flynn'in şirketi, FETÖ elebaşı Gülen hakkında bilgi toplayıp ABD'li yetkililere Gülen'e karşı harekete geçmeleri için baskı yaptı. Flynn Intel şirketinin icraatları hakkında bilgi sahibi olan ABD'li bir yetkili, gizlilik kaydıyla şu bilgileri aktarmıştı:

“Flynn Intel, başka bir müşterileri tarafından geliştirilen teknoloji hakkında Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi temsilcileriyle yaptığı bir toplantıda, konuyu Gülen'e getirdi. Şirket yetkilileri, Gülen hakkında araştırma yapmaları konusunda baskı yaptı fakat bu talep geri çevrildi. Flynn Intel, görüşme sırasında kimi temsil ettiğini hiç açıklamadı.”

TÜRKİYE’DE ÇOK KONUŞULAN O MAKALE…

Ekim ayındaki bu görüşmenin, Flynn'in The Hill sitesine Gülen hakkında yazdığı makale üzerinde çalıştığı sıralarda gerçekleştiği öne sürüldü. Flynn, ABD'de 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleriyle aynı gün yayınlanan makalesinde “ABD'nin Gülen için güvenli bir liman olmaması gerektiğini” ve “Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini” vurguluyordu.

Yeni dosyalarda Flynn, The Hill için yazdığı makalenin Inovo BV ile imzaladığı sözleşme kapsamında yaptığı araştırmalara dayandığını açık ediyor. Makale için ne Inovo BV'den ne de Türk hükümetinden talimat aldığını vurgulayan Flynn, makale için para da kabul etmediğini belirtiyor.

ADALET VE ENERJİ BAKANLARIYLA GÖRÜŞTÜRDÜ

Adalet Bakanlığı’na yeni belgelerin sunulmasının arından Associated Press haber ajansına konuşan Alptekin, Flynn ve iki Türk yetkili arasında görüşme ayarladığını kabul etmişti. Flynn'in şirketi tarafından Adalet Bakanlığı'na sunulan belgelere göre; söz konusu Türk yetkililer Adalet ve Enerji bakanlarıydı.

New York'ta bir otelde buluştuklarını söyleyen Alptekin, “Türk yetkililer Birleşmiş Milletler oturumları ve Alptekin'in kendi ayarladığı farklı konferanslara katılırken, Fylnn de New York'ta olacaktı” demişti.

Adalet Bakanlığı’na sunulan yeni belgelerle hemfikir olmadığını belirten Alptekin, “Türk hükümeti için çalışsaydım farklı olurdu, fakat ben hükümetteki kimseden talimat almıyorum” ifadesini kullanmıştı.

Alptekin ayrıca Flynn'in şirketinin faaliyetlerini yetersiz bulduğunu söyleyerek, kendisine ödenen 530 bin doların bir kısmının geri verilmesini istediğini kaydetti.

RUSYA’DAN DA PARA ALDI

Öte yandan, Fylnn’in Rusya bağlantılı kuruluşlardan da 70 bin dolar aldığı anlaşıldı. Rusya'dan aldığı miktar, Flynn’in RT televizyonunun 10’uncu yılı kutlaması için Moskova'ya seyahatinin masraflarını da içeriyor. Flynn, bu kutlamada Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in yanında oturmuştu.