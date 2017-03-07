Son dakika… Fransa’da çığ faciası: Çok sayıda kişi kar altında kaldı

Fransa'nın en ünlü kayak merkezlerinden biri olan Tignes'te çığ faciası yaşandı. Reuters'ın bölgeden geçtiği "son dakika" haberine göre çok sayıda kayakçı çığ altında kaldı. Ancak kazada ölen olmadığı açıklandı.

Fransa'nın en ünlü kayak merkezlerinden biri olan Tignes'te çığ faciası yaşandı. Reuters'ın bölgeden geçtiği "son dakika" haberine göre çok sayıda kayakçı çığ altında kaldı. Ancak kazada ölen olmadığı açıklandı.

Yerel gazete Le Dauphine’nin haberine göre kalabalık kayak alanına düşen çığ altında kalanlar için kurtarma operasyonu başlatıldı.

Yerel saatle sabah 10.00’da yaşanan olayda çığ, nispeten kolay bir parkur olan ‘mavi’ bölgeye düştü. Olayda ölen olmadığı duyuruldu.

Olay sonrasında kayak alanı tamamen kapatıldı. Bölgedeki tatilciler, kayak merkezi çalışanları ve polis tarafından tahliye edildi.

Kayak pisti etrafındaki yoğun sis arama kurtarma ekiplerinin helikopterle ulaşımını imkânsız hâle getirirken, ekipler bölgeye kara yoluyla ulaşmaya çalışıyor.

İHMAL Mİ VAR

Popüler kayak merkezinin bulunduğu bölgede çığ riskinin bugün için beş üzerinden dört olarak belirlenmesi kazada ihmal bulunduğu şüphesini doğurdu.

Tignes’te 13 Şubat’ta da çığ düşmesi nedeniyle dört kişi yaşamını yitirmişti.