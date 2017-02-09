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Fransa’dan şoke eden haber: Nükleer santralde patlama

Fransa'nın Flamanville kasabasında bulunan nükleer santralde patlama meydana geldi.
Sozcu.com.tr
13:189 Şubat 2017
Dünya
Fransa’dan şoke eden haber: Nükleer santralde patlama
Fransa'nın Flamanville kasabasında bulunan nükleer santralde patlama meydana geldi.

Fransa medyasında yer alan haberlere göre; Manş Denizi kıyısında bulunan santraldeki patlama, yerel saatle 10:00 (TSİ 12:00) dolaylarında meydana geldi.

Patlamanın nükleer santralin makine dairelerinden birinde yaşandığı belirtiliyor.

En az beş kişinin yaralandığı öğrenildi. Nükleer sızıntı riski olmadığı gelen bilgiler arasında…

La Presse de la Manche gazetesi ise patlama anında makine dairesinde 7 kişinin bulunduğunu yazdı.

FOTO: REUTERS/ ARŞİV

FOTO: REUTERS/ ARŞİV

Yerel yetkili Olivier Marmion, AFP ajansına yaptığı açıklamada, “Önemli teknik bir olay ancak nükleer bir kaza değil” dedi.

Nükleer santralin her biri 1.3 milyar vat elektrik üreten iki basınçlı su reaktörü bulunuyor. Söz konusu reaktörler 1986 ve 1987 yıllarında yapıldı. Üçüncü bir reaktör ise 2018 yılında tamamlanacak.

Santral, hisselerinin büyük bölümü Fransız devletine ait olan elektrik şirketi EDF tarafından işletiliyor.

Son güncelleme: 07:0810.02.2017
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