Gaggenau belediye binasına bomba ihbarı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılacağı etkinliği 'mekanın kapasitesinin yetersiz olduğu' gerekçesiyle iptal edildiği Gaggenau'da, belediye binası gelen bomba ihbarının ardından boşaltıldı.

Almanya’nın Gaggenau kenti belediye binası, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kentte yapacağı konuşma izninin iptal edilmesinin bir gün ardından bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Alman n-tv televizyonuna konuşan belediye başkanı Michael Pfeiffer, bomba ihbarı ile Bozdağ’ın konuşma izninin iptali arasında bağlantı olup olmadığı sorusuna, “Şu anda bunu değerlendiriyoruz ancak emin değiliz. Doğrudan bir bağlantı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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AFP’ye konuşan belediye yetkilisi ise, yerel saatle 07.30’da telefon açan bir kişinin bomba ihbarında bulunduğunu belirterek, “Arayan kişi gerekçe olarak Türk bakanın etkinliğinin iptal edilmesi olduğunu söyledi” dedi.

Polis belediye binasında şu anda arama yapıyor.

Pfeiffer, “Bu tehdidi ne kadar ciddiye almalıyız bilmiyoruz” dedi.

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Bozdağ, Nisan ayında cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda yapılacak anayasa referandumu için destek toplamak üzere Gaggenau kentinde konuşma yapmak istiyordu.