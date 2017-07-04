Son dakika… Gerilim tırmanıyor! Bir füze denemesi daha

Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne doğru orta menzilli bir füze fırlattığı açıklandı.

ABD Pasifik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “füzenin Panghyon hava meydanı yakınlarında karadan fırlatıldığı ve Japon Denizi’ne düşmeden 37 dakika havada kaldığı” belirtildi.

Pyongyang Yönetimi, nükleer ve füze denemeleri sıklığını artırdı. Bu durum bölgede tansiyonun yükselmesine yol açıyor.

Japon yetkililer, füzenin Japonya tarafından münhasır ekonomik bölge olarak gördüğü sulara düştüğünü açıkladı.

Japonya Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, “Kuzey Kore’nin tekrar eden benzer provokasyonları kesinlikle kabul edilemez. Çok sert tepki gösterdik ve kınadık” açıklamasında bulundu.

ABD’den gelen açıklamada füzenin Kuzey Amerika için bir tehdit teşkil etmediğini ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Trump paylaşımında, “Kuzey Kore bir füze daha fırlattı. Bu çocuğun hayatta yapacak daha iyi bir şey yok mu? Güney Kore’nin ve Japonya’nın daha fazla katlanacağını düşünmek zor. Belki Çin Kuzey Kore’ye baskı yapar ve bu saçmalık kesin olarak sona erer” yazdı.