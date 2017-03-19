Son dakika… Gerilim tırmanıyor! Dünya için büyük tehlike

Kuzey Kore ordusu yeni bir "yüksek performanslı roket motoru" denediği duyurdu.

Resmi KCNA haber ajansına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un roket motoru denemesini “roket sanayilerinin yeniden doğuşu” olarak niteledi.

Kim, bu motor sayesinde “Kuzey Kore’nin dünya standartlarında uydu fırlatma kapasitesine sahip olacağını” söyledi.

Henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmayan roket denemesi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Kuzey Kore’nin en önemli müttefiki Çin’e yaptığı ziyaret sırasında gerçekleştirildi.

‘Çığır açtık’

Roket denemesini izledikten sonra açıklamalar yapan Kim Jong-un, “Dünya yakında bugünkü çığır açan başarımızın önemini görecek” dedi.

Tillerson’ın Doğu Asya ülkelerini kapsayan ziyaretlerine Kuzey Kore’nin nükleer kapasitesiyle ilgili kaygılar damga vurmuştu.

Rex Tillerson, Cuma günü Güney Kore’de yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’ye karşı Amerikan ordusunun askeri yanıtı dahil her türlü seçeneğin masada olduğunu söylemişti.

Tillerson’ın Cumartesi Çin Dışişleri Bakanı’yla görüşmesinden sonra yapılan açıklamada ABD ve Çin’in Kuzey Kore’yi “başka bir yola sokmak” ve silah programından uzaklaştırmak için birlikte hareket edeceği vurgulanmıştı.

Kuzey Kore, şimdiye kadar beş nükleer deneme gerçekleştirdi. Pyongyang ayrıca bir dizi füze denemesi yaptı.

Birçok ülke, Kuzey Kore’nin ABD’yi vurabilecek nükleer başlıklı bir füze geliştirmeye çalıştığına inanıyor.

Kim Jong-un, kıtalararası balistik füze denemesine yakın olduklarını açıklamıştı.