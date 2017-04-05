Son dakika… Gerilim tırmanıyor: Kuzey Kore resmen ABD’ye meydan okuyor

Kuzey Kore'nin, ABD ve Çin liderlerinin bir araya gelmesinden hemen önce bir balistik füze denemesi daha gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklama, Amerikalı ve Güney Koreli yetkililerden geldi. Yetkililer, füzenin Kuzey Kore’nin doğusundaki Sinpo limanından Japon Denizi’ne doğru fırlatıldığını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Güney Kore Savunma Bakanlığı, füzenin 60 kilometre yol katettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler kararlarınca Kuzey Kore’nin füze ya da nükleer test gerçekleştirmesi yasak.

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Kuzey Kore nükleer denemelerinin barışçıl olduğunu savunuyor, ancak Batılı ülkeler ve Güney Kore ülkenin nükleer silah geliştirmesinden endişe ediyor.

Füze denemesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği bir mülakatta, Çin olsun ya da olmasın Kuzey Kore kaynaklı nükleer tehdit ile ilgili sorunu “çözeceğini” söylemesinin ardından geldi.

Trump, Financial Times gazetesinde Pazartesi yayımlanan söyleşisinde “Eğer Kuzey Kore işini Çin çözmezse biz çözeceğiz. Şimdilik size bu kadarını söylüyorum” demişti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Cuma günü Donald Trump ile ABD’de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programlarını nasıl dizginleyecekleri konusu görüşmede masada olacak başlıca konulardan biri.

Amerikan Ordusu son denemenin KN-15 tipi orta menzilli füzeyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kuzey Kore geçen ay Çin sınırındaki Tongchang-ri bölgesinden Japon Denizi’ne doğru dört füze fırlatmıştı.