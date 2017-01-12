Rus istihbaratının ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump hakkında 'uygunsuz' bilgilere sahip olduğu yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düşerken, söz konusu bilgileri içeren dosyayı hazırladığı öne sürülen eski İngiliz dış istihbarat elemanı Christopher Steele'in, Surrey'deki evinden apar topar kaçtığı belirtildi.

Son dakika… Gündeme bomba gibi düşen ‘Trump kaseti’yle ilgili sıcak gelişme

Rus istihbaratının ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump hakkında 'uygunsuz' bilgilere sahip olduğu yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düşerken, söz konusu bilgileri içeren dosyayı hazırladığı öne sürülen eski İngiliz dış istihbarat elemanı Christopher Steele'in, Surrey'deki evinden apar topar kaçtığı belirtildi.

MI6 personeli olarak 1990 yıllarda İngiltere için Moskova’da casusluk faaliyetleri yürüten Steele’in, “birkaç gün dışarıda olacağını” söyleyerek, kedisini komşusuna bıraktıktan sonra evinden ayrıldığı ortaya çıktı.

Steele’ye yakın bir kaynak, İngiliz Telegraph gazetesine verdiği demeçte, Steele’in Moskova Yönetimi’nin tepkisinden korktuğunu söyledi. Steele, adının basına sızmasından sadece birkaç saat önce bavulunu toplayıp kayıplara karıştı.

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Güvenlik kaynakları, Steele’in 2006 yılında zehirlenerek öldürülen Rus ajanı Aleksandr Litvinenko ile bir dönem çalıştığını ifade ediyor. İngiliz The Mirror gazetesine konuşan MI6’in üst düzey eski yetkilileri ise, Steele’in başka bir ülkede, güvenli bir yerde saklanabileceği yorumunda bulundu.

RAPORDAKİ KASET İDDİASI!

52 yaşındaki Steele’in, Kremlin’in başkanlık kampanyası sırasında Trump’la gizli anlaşma yaptığını ve Rus istihbaratının Trump’la ilgili şantaj için kullanılabilecek bilgilere sahip olduğunu öne süren 35 sayfalık belgeyi hazırladığı bildiriliyor.

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MI6’ten ayrıldıktan sonra Londra’da Orbis Business Intelligence adlı bir istihbarat şirketi kuran Steele’in raporunda, Trump’ın para ödediği hayat kadınlarına, Moskova ziyaretleri sırasında Barack ve Michelle Obama’nın kullandığı yatağa pislettiği iddia ediliyor.

Söz konusu olayın kasetinin olduğu bilgisi de ABD medyasında geniş yankı buldu. Hatta Trump, dün altı ay aradan sonra düzenlediği ilk basın toplantısında, bu iddiaları yalanlayarak, konuyu haberleştiren basına sert eleştiriler yöneltti.

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ABD’nin 45. Başkanı olarak 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a çıkacak olan Trump’a dünkü basın toplantısında, istihbarat servislerinin kendisine, Rusya’nın hakkında bilgi topladığına yönelik raporun özetini gösterip göstermedikleri soruldu. Trump, bu soruya “Evet” yanıtını verdi, “rezillik” olarak nitelendirdiği iddiaları bir kez daha reddetti.

“Bir grup muhalif, hasta insanlar, bir araya gelerek bunu hazırladı” diyen Trump sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu rapor hiç yazılmamalı, hiç var olmamalı, hiç yayınlanmamalıydı.”

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Haberlerde Steele’in, Trump’ın başkan adaylığına karşı çıkanlar tarafından kiralandığı ve Cumhuriyetçi seçilmiş başkan hakkında bir dosya hazırlaması istendiği belirtiliyor.

Söz konusu dosyanın ise İngiltere’nin eski bir Moskova Büyükelçisi aracılığıyla ABD’li politikacıların eline geçtiği ifade ediliyor.

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GAZETECİLER ARASDINDA HERKESİN BİLDİĞİ SIR

Trump hakkında hazırlanan ve altı aylık bir dönemi içeren dosyanın, ABD’li gazeteciler arasında altı aydan fazla bir süredir ‘herkesin bildiği bir sır’ olduğu yazılıp çizildi. Fakat konu, Amerikan yayın kuruluşu CNN’in, FBI tarafından Başkan Obama ve Trump’a dosyanın içeriğine ilişkin bir rapor sunduğunu haberleştirmesinin ardından gündem oldu. CNN haberinde, dosyanın eski bir İngiliz ajan tarafından toplandığı bilgisine de yer verdi.