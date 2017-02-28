Son dakika… Güney Kore’den Pyongyang Yönetimi’yle ilgili flaş iddia!

Güney Kore Dışişleri Bakanı Yun Byung-se, Kuzey Kore'nin ülke genelinde binlerce ton kimyasal silaha sahip olduğunu öne sürerek, Pyongyang'ın Birleşmiş Millet üyeliğinin askıya alınmasını talep etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Yun Byung-se, Kuzey Kore'nin ülke genelinde binlerce ton kimyasal silaha sahip olduğunu öne sürerek, Pyongyang'ın Birleşmiş Millet üyeliğinin askıya alınmasını talep etti.

Güney’in açıklaması, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un üvey kardeşi Kim Jong-nam’ın Malezya’da BM tarafından “kitle imha silahlı” olarak değerlendirilen VX sinir gazıyla öldürülmesinin ardından geldi.

Reuters’ın haberine göre; Bakan Yun, “Kuzey Kore’nin ülkenin her yanında VX sinir gazının da aralarında bulunduğu tonlarca kimyasal silaha sahip olduğu belirtiliyor. Son suikast, Kuzey Kore’nin kimyasal silah kapasitesi ve onları kullanma niyetleri hakkında hepimiz için bir uyarı ikazıdır” dedi.

Koreli Bakan, “Kuzey Kore’nin kimyasal silahların da dahil olduğu kitle imha silahlarının ve füze imkânlarının hızla artışı, uluslararası barış ve güvenliğine en somut tehdit” şeklinde konuştu.