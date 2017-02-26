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Son dakika… Güvenilir biri misiniz, yoksa iflah olmaz bir yalancı mı?

İngiliz Guardian gazetesinin internet sitesinden yayınladığı quiz, "güvenilir mi biri mi, yoksa katıksız bir yalancı mı olduğunuz" sorusunun cevabını veriyor. Hollanda'da bulunan Maastricht Universitesi'nden Gilad Feldman'ın bu ay yayınladığı araştırma, küfür etmek ile dürüstlük arasında pozitif bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.
Sozcu.com.tr
13:1426 Şubat 2017
Dünya
Son dakika… Güvenilir biri misiniz, yoksa iflah olmaz bir yalancı mı?
İngiliz Guardian gazetesinin internet sitesinden yayınladığı quiz, "güvenilir mi biri mi, yoksa katıksız bir yalancı mı olduğunuz" sorusunun cevabını veriyor. Hollanda'da bulunan Maastricht Universitesi'nden Gilad Feldman'ın bu ay yayınladığı araştırma, küfür etmek ile dürüstlük arasında pozitif bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.

Yapmanız gereken sadece aşağıdaki soruyu yanıtlamak?

Ne sıklıkla küfür ediyor ya da ağzınızı bozuyorsunuz?

a) Biriyle yüz yüzü konuşurken
b) Etrafta kimse yokken
c) Mesajlarşırken/e-posta atarken/internetteyken

Cevaplarınızı her bir şık için aşağıdaki satırdan seçin!

Asla – 1 puan
Yılda bir kez – 2 puan
Yılda birkaç kez – 3 puan
Ayda bir kez – 4 puan
Ayda iki ya da üç kez – 5 puan
Haftada bir kez – 6 puan
Haftada iki ya da üç kez – 7 puan
Haftada dört ya da altı kez – 8 puan
Her gün – 9 puan
Günde birçok kez – 10 puan

a, b ve c şıklarına göre sahip olduğunuz üç puanı toplayıp üçe bölerek, ortalamanızı alın. Fakat sonuca gelmeden önce şu sorunun da yanıtını verin.

Bir şeyi yapacağınızı söylüyorsanız, ne kadar uygunsuz olursa olsun, sözünüzü tutar mısınız? Evet ya da hayır?

Küfür ortalaması, internet üzerinden 300 kişiyle yapılan araştırmaya göre 6.5 çıktı. Bu oranın üzerindeyseniz, ortalama bir insandan daha fazla küfürbazsınız. Muhtemelen de daha dürüstsünüz!

Araştırmanın mantığı ise şu: Hiçkimse verdiği her sözü yerine getiremez. Yani yukarıdaki soruya “evet” yanıtını verdiyseniz, muhtemelen yalan söylüyorsunuz (sadece kendinize).

Araştırmacılar, küfür ile dürüstlük arasında bağ kuruyor. Bu bağlamda da küfür, genel olarak kişinin hakiki duygularını ifade ederken başvurduğu bir ifade tarzı olarak değerlendiriliyor.

Tabii siz siz olun dürüst olacağım diye çevrenizdekilere sövmeyin!

Son güncelleme: 13:1926.02.2017
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