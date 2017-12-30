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Son dakika haber…. İngiltere’de panik! 12 katlı binada yangın 

İngiltere'nin Manchester kentinde 12 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin, paniğe neden olan yangına müdahelesi sürüyor.

22:4530 Aralık 2017
Haberler Dünya
İngiltere'nin Manchester kentinde 12 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin, paniğe neden olan yangına müdahelesi sürüyor.

Manchester’ın kuzey kesimindeki ARNDALE alışveriş merkezi yakınındaki 12  katlı bir apartmanın 9’uncu katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın  çıktı.

Alevler kısa sürede üst kata da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye  ekibi sevk edildi.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Binadakiler tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi,  hastaneye kaldırıldı. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği
belirtildi. DHA

Son güncelleme: 23:0930.12.2017
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