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Son dakika haberi… ABD ve Rusya arasında kritik görüşme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li meslektaşı Rex Tillerson arasında, ABD'nin Suriye'nin Şayrat hava saldırısına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

21:268 Nisan 2017
Dünya
Son dakika haberi… ABD ve Rusya arasında kritik görüşme
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li meslektaşı Rex Tillerson arasında, ABD'nin Suriye'nin Şayrat hava saldırısına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD DIşişleri Bakanı Rex Tllerson’un, ABD’nin Suriye’nin Şayrat Askeri Hava Üssü’ne düzenlediği hava saldırısını telefonda görüştüğünü açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook'taki resmi sayfasında yayınlanan açıklama metninde, “ABD'nin isteği üzerine 8 Nisan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD DIşişleri Bakanı Rex Tllerson’un arasında telefon görüşmesi gerçekleşti… ABD silahlı kuvvetlerinin geçen gece Suriye ordusuna düzenlediği saldırının ardından Suriye'deki durum ele alındı” ifadeleri yer aldı.

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