Son dakika haberi… Atilla davasında Zarrab’ın 6’ncı günü…

Reza Zarrab bugün de Hakan Atilla'nın avukatları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Zarrab çapraz sorgusunda, Hakan Atilla ABD'de tutuklandığı zaman 'şok olduğunu söylediğini' doğruladı.

Duruşmadan notlar:

Saat 17: 45 Duruşmada tape dinletiliyor…

Saat 17:40 Reza Zarrab, Atilla’nın avukatlarının İran’daki ilişkileriyle ilişkin sorusuna “Sayın Mahmud Ahmedinejad’la (Eski İran Cumhurbaşkanı) daha önce hiç karşılaşmadım, hanımefendi” diye yanıt verdi.

Saat 17:30 Zarrab; avukatların hatırlatması üzerine, “Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklandığı zaman çevresindekilere ‘şok oldum’ dediğini” kabul etti.

Saat:17:20 Duruşma başladı. Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, ABD'nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, (Rıza Sarraf) New York'ta devam eden mahkemede ifade vermeye devam ediyor. Atilla’nın avukatları Zarrab’ı sorguluyor…