Son dakika haberi… Atilla/Zarrab davasında dördüncü gün

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, New York’ta devam eden duruşmada ifade vermeye devam ediyor. Mahkeme hakimi Richard Berman bugünkü duruşma "Birçok şeyi etkileyebilecek" bir ses kaydı yayınlanacağını söyledi.

Bugünkü duruşmada Zarrab, savcılık makamının sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Bugünkü duruşma Türkiye saati ile 17:30’da başladı. Duruşmadan notlar…

Saat 17:45 – Duruşmada; 2013 yılının Nisan ayında, altın ticaretinin yerine öngörülen ‘gıda ticaretine’ ilişkin Reza Zarrab’ın davada tutuklu yargılanan Hakan Atilla ile konuşmaları görüşülüyor.



Saat 17:40 – Davada dünkü duruşmada da görüşülen ‘gıda ticareti’ konusu görüşülüyor.

Saat: 17: 27 – Zarrab davasının hakimi Richard Berman bugünkü duruşma başlamadan önce ileride “birçok şeyi etkileyebilecek” bir ses kaydı olduğunu ve savcılığın bu ses kaydını sunmadan önce “davanın selameti” açısından bu ses kayıtlarının doğrulanmasını istediğini söyledi. Kaydı “hafife almak” istemediğini belirten hakim, doğrulamanın birkaç yöntemi olabileceğini anlattı. Hakim Berman; bunlardan birinin de “Zarrab’ın şahsen doğrulaması olabileceğini” belirtti. Berman doğrulama konusunda “Bu meseleyi gündeme getirecek kadar kaygılıyım” dedi. Savcılıksa savunmanın kayıtların doğrulanmasıyla ilgili itirazlarının reddedildiğini vurguladı.

Saat 17:25 -Bugünkü duruşma öncekilerin aksine kısa sürecek. Mahkeme heyeti duruşmanın 4 buçuk saatte tamamlanacağını açıkladı.

Salı günü başlayan davada Zarrab; Çarşamba ve Perşembe günü tanık sıfatıyla ifade vermişti. Duruşmalarda Zarrab, İran’a yönelik ambargoyu nasıl deldiğini tüm detaylarına kadar anlatmış ve eski bakan Zafer Çağlayan ile eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan için de rüşvet iddialarında bulunmuştu. Zarrab bugünkü duruşmada da ifade vermeye devam ediyor.

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