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Son dakika haberi… Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı

Avustralya'nın Melbourne şehrinde bir araç, yayaların arasına daldı. Çok sayıda yaralı olduğu ifade edilirken sürücünün gözaltına alındığı açıklandı.

09:5021 Aralık 2017
Haberler Dünya
Son dakika haberi… Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı
Avustralya'nın Melbourne şehrinde bir araç, yayaların arasına daldı. Çok sayıda yaralı olduğu ifade edilirken sürücünün gözaltına alındığı açıklandı.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, “Güvenlik görevlileri Flinders caddesinde bir aracın yayaların arasına daldığı olay yerinde müdahalede bulunuyor. Söz konusu aracın sürücüsü gözaltına alındı” ifadeleri kullanıldı.

14 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Olayın terör bağlantılı olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

 

Son güncelleme: 10:0321.12.2017
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