Son dakika! Bir Kudüs hamlesi daha: Hamas’tan intifada çağrısı

Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail'e karşı intifada çağrısı yaptı. Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Kudüs'ün "kırmızı çizgileri" olduğunu ifade etmişti

Hamas lideri İsmail Haniye, Gazze’de yaptığı konuşmada İsrail’e karşı “yeni intifada” çağrısında bulundu.

Hamas, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının ardından Kudüs’ün “kırmızı çizgileri” olduğunu ifade etmişti ve “cehennemin kapıları açıldı” açıklamasında bulunmuştu.

İntifada nedir? Türkçe'de 'ayaklanma' anlamına gelen ve Arapça bir kelimedir.

İSRAİL’DEN ASKER TAKVİYESİ

Hamas’ın intifada çağrısının ardından İsrail’den jet hamle geldi. Çağrının ardından acil olarak toplanan İsrail genelkurmayı, Batı Şeria’daki askeri gücünü takviye etme kararı aldı.

İLGİLİ HABER Son dakika... Beyaz Saray'dan Trump'a: İşler raydan çıkacak