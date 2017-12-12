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Son dakika haberi… İsrail 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail'den Gazze'ye düzenlenen drone saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

15:1412 Aralık 2017
Dünya
Son dakika haberi… İsrail 2 Filistinliyi öldürdü
İsrail'den Gazze'ye düzenlenen drone saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Reuters’a konuşan görgü tanıkları Gazze Şeridi’nde motosiklete binen iki Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Filistin’de yer alan haberlerin aksine İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin kuzeyine saldırı düzenlememiştir” ifadesi kullanıldı.

Görgü tanıkları öldürülen iki kişinin terörist olduğunu ifade etti.

Ayrıntılar geliyor…

 

Son güncelleme: 15:5312.12.2017
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