Son dakika haberi! İsrail’den tehdit: Taş devrine döndürürüz

Suudi Arabistan veliaht prensini ülkesine çağıran İsrail İstihbarat Bakanı Yisrail Katz, Londra merkezli Suudi gazete Elaph'a konuştu. Katz, İsrail'in Lübnan'daki İran'a ait füze tesislerini hedef alabileceğini belirtirken, "Lübnan'ı taş devrine çeviririz" tehdidinde bulundu.

Merkezi Londra’da bulunan Suudi Arabistan gazetesi Elaph’a açıklamalarda bulunan İsrail İstihbarat Bakanı Yisrail Katz, “Askeri harekata girişip onlara engel olacağız, tıpkı Suriye’de olduğu gibi. Çok daha geniş ve güçlü bir saldırı olacak, bu kez tüm Lübnan hedef alınacak” dedi.

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“TAŞ DEVRİNE DÖNDÜRECEĞİZ”

İran’ın bölgede füze tesisi inşasında olduğunu vurgulayan Katz, buna engel olacaklarını dile getirdi.

Katz, İsrail’in 2006’daki savaşta Hizbullah’a karşı büyük bir hezimete uğrayarak Lübnan’dan geri çekilmek zorunda kalmasına da değindi. Katz, 11 sene önce yaşanan olayla bir piknikle karşılaştırdı ve “Size ifade ediyorum, Lübnan’ı taş devrine çevireceğiz” dedi.

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“SAVAŞ İSTEMİYORUZ AMA…”

İsrailli Bakan, “Aynı zamanda, savaş istemiyoruz, Lübnan’a zarar vermekle ilgilenmiyoruz ama bir Lübnanlının bize saldırmasını kabul etmeyeceğiz” dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da kısa süre önce Suudi Arabistan medyasına konuşmuş, tarihte bir ilk olarak gösterilen bu olay Suudi Arabistan-İsrail yakınlaşmasına kanıt olarak sunulmuştu. İsrailli komutanın Suudi Arabistan medyasına konuşmasıyla yaşanan şaşkınlığın gerekçesi, ilk kez yüksek rütbeli bir İsrailli askerin Suudi Arabistan'daki bir yayın organına konuşmasıydı.

Katz, Kudüs krizi konusunda Suudi Arabistan’ın İsrail-Filistin krizine ilişkin barış sürecinde rol oynayabileceğini öne sürdü.

Tahran yönetimini bölgedeki gerçek ve en büyük tehdit olarak nitelendiren Eisenkot, İran’a karşı Riyad'la tam mutabakat içinde olduklarını söylemişti.