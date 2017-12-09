Son dakika haberi… Kuzey Kore de Kudüs tartışmasına müdahil oldu!

Tüm dünya Kudüs'te yaşanan gelişmeleri takip ederken, konuyla ilgili bir açıklama da Kuzey Kore'den geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump sert bir dille eleştirilirken, “Zihinsel engelli bunak, BM toplantısında tamamen özgür bir devleti (Kuzey Kore) yok etmekten bahsettiği için bu hareketine de şaşırmadık” denildi.

Açıklamada Trump’ın Kudüs kararı, “düşüncesiz ve şeytani” olarak nitelendirildi. Sözcü, “Bu hamle, tüm dünyaya kimin barışa karşı bir tehdit olduğunu açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı.