Son dakika haberi… Suudi Arabistan’da sinema yasağı kalkıyor

Suudi Arabistan'da uygulanan sinema yasağının 2018 yılında kaldırılacağı açıklandı.

Suudi Arabistanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ilk sinemaların 2018 yılında açılacağı duyuruldu. Kültür ve Enformasyon Bakanı Salih Alavad tarafından açıklamada, sinemaların Mart ayında açılacağı ifade edildi.

Sinema yasağı Suudi Arabistan’da 35 yıldır uygulanıyordu.

Suudi Arabistan’da 26 Eylül'de kadınların araba kullanmalarına izin veren yasa da onaylanmıştı. Kadınların sürücü belgesine sahip olarak araç sürmesine olanak tanıyan yasanın Haziran 2018’e kadar yürürlüğe gireceği bildirilmişti.