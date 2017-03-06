Son dakika haberi… Trump vize yasağı getiren kararnameyi imzaladı

Beyaz Saray kaynakları, Donald Trump'ın yeni göçmen kararnamesini imzaladığını açıkladı.

ABD’de 7 ülkenin vatandaşlarına vize yasağını içeren göçmen kararnamesi, mahkemeden dönmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlerin ülkeye girişini düzenleyen yeni kararnameyi imzaladı. Irak, vize yasağı uygulanacak ülkeler arasından çıkarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce vize yasağı getirdiği ancak mahkeme tarafından iptal edilen göçmen karşıtı kararnamesinin yerine yeni bir kararname imzaladı. Yeni kararname İran, Libya, Suriye, Yemen, Somali ve Sudan’a vize yasağı getirirken bir önceki kararnamede yer alan Irak’ın çıkarıldığı belirtildi.

Revize edilen yeni kararname bir önceki kararnamede en çok tepki çeken bir uygulamaya da açıklık getiriyor. Buna göre, ABD’de yasal oturma hakkına sahip Yeşil Kartlıların (Green Card) ve halihazırda geçerli bir Amerikan vizesi bulunanların etkilenmeyeceği ifade edildi. Bu durumda söz konusu ülkelerden yeni Amerikan vizesine başvuruların 90 gün boyunca durdurulacağı belirtildi.

Aynı haberlerde, önceki düzenlemede “ikinci bir talimata kadar ABD’ye kabulleri durdurulan” Suriyeli mültecilerin, yeni düzenlemede diğer mültecilerle aynı statüde ele alındıkları ve tüm mülteci programının 4 aylığına askıya alınacağı bilgisi de yer aldı. Yeni kararname 16 Mart gece 00:01 itibariyle yürürlüğe girecek.