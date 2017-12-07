Son dakika haberi… Trump’ın kararına dünyadan tepki yağıyor

Tüm dünya ABD'nin Kudüs kararını tartışıyor. Başta Filistin ve Türkiye olmak üzere ABD Başkanı Trump'a kararını "gözden geçir" çağrıları yapılıyor. İşte dünyadan Trump'a gelen tepkiler...

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararını tüm dünyadan tepki yağıyor. Kararın, Filistin-İsrail barış sürecini bitireceği yorumları yapılırken, ABD’nin en yakın müttefikleri bile kararın gözden geçirilmesi gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor.

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“TEK TARAFLI KARARI DESTEKLEMİYORUZ”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ABD’nin kararını eleştiren isimler arasında yer aldı. Macron, “Trump’ın tek taraflı kararını desteklemiyoruz” derken, “Kudüs’ün statüsü, uluslararası güvenlik konusudur ve tüm dünya ülkelerini ilgilendirir. Kudüs’ün durumu İsrail ve Filistin tarafından karar verilmelidir” diye konuştu.

Macron iki devletli çözümün tek yol olduğunu savunurken “taraflara sakin olmaları ve sorumlu davranmaları çağrısı yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘İsrail’in başkenti’ olarak tanıdığı Kudüs sorununun iki taraf arasındaki doğrudan görüşmeler yoluyla çözülmesi gereken nihai statü sorunu olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada May’in, Trump’ın kararının barış sürecine bir yardımı dokunmayacağı fikrinde olduğu belirtilirken, son sözün İsrail ve Filistinli yetkililere bırakılmasının ise memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

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ERDOĞAN’DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararına ilişkin, “Böyle bir adımı atmak dünyada, özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump, sen ne yapmak istiyorsun? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Siyasi liderler karıştırmak için değil barıştırmak için olurlar. Şu anda Sayın Trump’ın bu açıklamaları adeta mikser görevi görmektedir. Karıştırmaya yöneliktir barıştırmaya değil. Papa’yla da görüşme talebim oldu, onunla da bu akşam veya yarın sabah görüşeceğiz.

Sayın Trump, ‘Ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım’ diyorsa, yanılıyor. Güçlü olmak, haklı olmak demek değildir. Haklı olan güçlüdür. Bunu böyle bilmesi lazım. Bu kumpasların arkasında nelerin olduğunu da son zamanlardaki bu mahkeme sürecinden gayet iyi biliyoruz. Mahkemede şu anda dönen dolapları görüyorsunuz” dedi.

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“TEHLİKELİ SONUÇLARI OLUR”

Suudi Arabistan’tan yayımlanan bildiride, Kraliyet ailesinin Trump’ın açıklamalarını “derin bir kaygı ile” takip ettiği ifade edilirken, “ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasının tehlikeli sonuçları olur” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada bu hamlenin barış süreci için büyük bir geri adım olduğu vurgusu yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri de Trump’ın kararını kabul etmediğini açıklarken, Irak hükümetinden “geri adım atın” çağrısı yapıldı.

Mısır da açıklamayı tanımayan ülkeler arasında yer aldı. Resmi açıklamada, “Kararı tanımıyoruz Kudüs’ün statüsü bizim için değişmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

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“HÜKÜMSÜZDÜR”

Ürdün’den gelen açıklamada ise kararın “yasal olarak hükümsüz” olduğu ifade edilirken “İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgali güçlendirildi” denildi.

Lübnan da ABD’ye en sert tepki veren ülkeler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, “Bu karar ABD’nin Ortadoğu’daki barış aracısı statüsünü ciddi olarak zedelemiştir. Barış süreci yalnızca on yıllarca geriye gitmemiş aynı zamanda bölgenin ve belki de dünyanın istikrarını ciddi biçimde tehdit etmeye başlamıştır” dedi.

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“ÖLÜM EMRİ VERDİ”

Katar Dışişleri Bakanı El Sani de Trump’ın “barış arayan herkes için ölüm emri verdiğini” savunurken, tehlikeli bir gerginliğin başladığına dikkat çekti.

İran da ABD’yi şiddetle kınadığını açıklarken, Trump’ın İsrail-Filistin sorununa ilişkin BM kararını hiçe saydığına vurgu yapıldı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, düzenlediği basın toplantısında Donald Trump’a çağrıda bulunarak, “Dünyanın güvenliği ve istikrarı için tehlikeli bir adım, kararı yeniden düşünün” dedi.