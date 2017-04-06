Son dakika haberi… Trump’tan Suriye’ye askeri müdahale açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İdlib'de yaşananlar sonrası askeri müdahaleyi düşündüklerini açıkladı.

CNN International’ın haberine göre ABD Başkanı Trump, Kongre Üyelerine Suriye İdlib’te yaşanan kimyasal saldırı sonrası misilleme amacıyla askeri harekat yapmayı düşündüğünü ve bu konuda ciddi olduğunu söyledi.

Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile birlikte dün yaptığı açıklamada yaşanan katliama ilişkin, ‘Kimyasal saldırı Suriye’de küçük çocuklar, küçük bebekler dahil olmak üzere masum insanlara karşı korkunç ölümlere neden oldu. Esad rejimi tarafından yapılan hain davranışlar tolere edilemez. Amerika bu korkunç saldırıyı kınamak için dünya genelinde müttefikleriyle birlikte’ demişti.