Son dakika haberi: Zarrab hakiminin ‘tape’ hassasiyeti…

Reza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği duruşmanın hakimi Berman, savcıya "Telefon konuşması kaydı dinletilecekse tamamı dinletilecek ve hem Türkçe hem de İngilizcesi ekrana verilecek. Hassas bir konu" dedi. Berman tapelerin 'sadece bir bölümünün' kullanılmasına 'yanlış anlaşılmalara yol açtığı iddiasıyla' tepki gösterdi. Hakim Berman buna örnek olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin geçtiği, Zarrab ile yardımcısı Happani'nin arasındaki bir telefon konuşmasını örnek gösterdi.

ABD’nin New York kentinde görülmekte olan davada; Reza Zarrab’ın özelilkle AKP’li hükümet üyelerinden bahsetmesi büyük yankı uyandırdı. Zarrab dünkü bölümünde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini de ifadelerinde geçirmişti. Hakim Richard Berman bu durumun yarattığı hassasiyeti fark etmiş olmalı ki mahkeme başlamadan hemen önce; jüri salona alınmadan, avukatlar ve savcılık ekibiyle bu konuyu konuştu ve çeşitli talimatlar verdi.

BERMAN: YANLIŞ ANLAMALARA NEDEN OLABİLİR

Hakim Berman; savcılığın Zarrab’ı sorgularken, “telefon konuşmalarının sadece tapelerinin kullanmasını, tapelerden de sadece önemsediği bölümleri seçerek sadece onları Zarrab’a sormasının”

yanlış anlamalara neden olabileceğine dikkat çekti. Hakim Berman buna örnek olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin geçtiği, Zarrab ile yardımcısı Happani’nin arasındaki bir telefon konuşmasını örnek gösterdi.

“KONUŞMANIN BİR BÖLÜMÜNÜ DEĞİL HEPSİNİ DİNLETECEKSİNİZ”

Telefon konuşmasının başını sonunu dinletmeden sadece küçük bir bölümünü mahkemede Zarrab’a sormanın “yanlış anlamalara neden olabileceğini” kaydeden Berman, savcılıktan ‘bu tür hassas konulardaki telefon konuşmalarının tümünü, tapelerinin de İngilizce ve Türkçesi ekrana verilerek jüriye dinletilmesini’ istedi.

Nitekim, Berman’ın hassasiyet vurgusu sonrası duruşmada Zarrab’ın “Erdoğan’ın adını andığı telefon kaydı” başından sonuna kadar salonda dinletildi. Hakim Berman, “Bu tip hassas konularda sadece tapenin kullanıması, tüm konuşmanın dinletilmemesi, sıkıntı yaratabilir. Yanlış anlamalara neden olabilir” uyarısında bulundu.

Zarrab’a sorulan o telefon konuşmasında da Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi sadece Zarrab’ın yardımcısına verdiği “Başbakan Ziraat ve Vakıfbank’a da da iran’la iş yapma izni vermiş” olarak geçiyordu ve o konuşmada başka hiçbir atıf yer almıyordu.