Son dakika… Her şey iki ayda yaşandı! Rusya’yı yıkan olaylar…

Rusya'nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor... Rus Dışişleri, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastın ardından peş peşe gelen üzücü haberlerle sarsıldı. Uluslararası ajanslar dün Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin'in ölüm haberini "acil" koduyla dünyaya duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Önde gelen Rus diplomat, görev yerinde hayatını kaybetti. Vitaliy İvanoviç Çurkin'in aile ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dendi.

Rusya lideri Vladimir Putin de Çurkin’in ailesi ve yakınları ile Dışişleri ekibine başsağlığı dileklerini iletti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda diplomatlar, Çurkin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Çurkin’in ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmedi. Rus diplomatın elçilik binasında kalbinin durduğu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. 64 yaşında ölen Çurkin’in bugün 65’inci yaş günüydü.

LENİN HAKKINDA İKİ FİLMDE ROL ALDI

2006’dan bu yana Moskova Yönetimi’nin BM Büyükelçiliği’ni yapan Çurkin, Rusya politikalarının sarsılmaz bir savunucusu olarak öne çıkıyordu.

Çurkin 1974 yılında Dışişleri tarafından işletilen prestijli Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’ne girmeden önce amatör olarak oyunculukla ilgilenmiş ve Vladimir Lenin’le ilgili iki filmde rol almıştı.

1987-1989 yılları arasında Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Bölümü’nün üyeliğini yapan Çurkin, Birliğin dağılma sürecinde 1990-1991 yıllarında Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olarak görev üstlendi.

Çurkin, BM’deki görevine başlamadan önce ülkesinin Kanada ve Belçika misyonlarında görev almış, 1990’lı yıllarda eski Yugoslavya görüşmelerinde özel temsilci olarak bulunmuştu.

KARA HABERLER DİZİSİ! SADECE İKİ AY

Rusya son dönemde peş peşe gelen üzücü olaylarla sarsıldı. ilk olarak 19 Aralık’ta Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, gittiği bir resim sergisinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Karlov suikastıyla aynı gün, 19 Aralık’ta, Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Ülkeleri Departmanı Başkanı Pyotr Polşikov, Moskova’daki evinde ölü bulundu.

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Aralık ayı sonlarında ise Rosneft Başkanı İgor Seçin’in sağ kolu Rosneft yöneticisi Oleg Erovinkin, Moskova’nın merkezinde arabasında ölü bulundu.

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Son olarak ise 10 Ocak günü Rusya’nın Yunanistan misyonunda görev yapan Atina Konsolosu Andrey Malanin evinde ölü bulundu. Yetkililer, Malanin’in ölümünün doğal sebeplerden kaynaklandığını açıkladı.

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BİR DE UÇAK KAZASI

Tüm bu kahreden gelişmelerin arasında 25 Aralık’ta Rusya’da bir de uçak kazasıyla sarsıldı. Rusya’nın Soçi kentinden havalanan bir uçak, kalkıştan çok kısa bir süre sonra Karadeniz’e çakıldı.

Uçakta aralarında Kızıl Ordu Korosu’na mensup müzisyenler ile gazeteciler ve askeri personel bulunuyordu. Kazada uçakta bulunan 92 kişi de yaşamını yitirdi.