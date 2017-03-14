Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Lahey Yönetimi'nin kızması için daha çok neden varken, Türkiye'nin yaptırım uygulaması tuhaf" dedi.

Son dakika… Hollanda Başbakanı Rutte’den bir açıklama daha

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Lahey Yönetimi'nin kızması için daha çok neden varken, Türkiye'nin yaptırım uygulaması tuhaf" dedi.

Rutte, açıklamasında yeni yaptırımlara ilişkin “çok da kötü değil” yorumunda bulundu.

Hollanda Başbakanı dün düzenlenen basın toplantısında, Ankara’yla “tehditler altında” müzakereye girmeyeceklerini söylemişti.

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Rutte, Hollanda’daki Türklerin Türkiye değil, Hollanda vatandaşı olduğunu belirtmişti.

Başbakan Rutte, pazar günü katıldığı bir televizyon programında ise Türkiye ile gerilimin yumuşatılmasından yana olduğunu söylemiş, fakat “Türkiye’den özür dilemeyeceklerini” ifade etmişti.

Rutte, gelen bir soru üzerine “İlişkilerin yumuşatılmasından yanayız. Ama özür dileyerek değil. Deli misin” dedi.

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Ankara Yönetimi, Hollanda maslahatgüzarını dün Dışişleri’ne çağırarak, Lahey Yönetimi’ne iki nota vermişti. Ayrıca dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Hollanda’ya yönelik yaptırımları şu dört başlıkla açıkladı:

• İzinli olarak yurtdışında bulunan Hollanda büyükelçisinin dönmemesi kararlaştırıldı.

• Hollanda bu yaptıklarını telafi edene kadar, üst düzey resmi görüşmelerin askıya alınması kararlaştırıldı.

• 27 Aralık’ta diplomatik uçuşlara verilen toplu izinler bugün itibariyla iptal edilmiştir. Bu durum Hollanda vatandaşlarına değil diplomatlarına yönelik bir uygulamadır.

• TBMM ile Hollanda parlamentosu arasındaki dostluk grubunun iptal edilmesi konusunda TBMM’ye tavsiye kararı sunulacaktır.