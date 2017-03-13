Son dakika… Hollanda hükümeti, Türkiye’nin özür talebini reddetti

Hollanda hükümeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmesi konusunda Türkiye'nin "özür dileyin" çağrısını reddetti.

Hollanda hükümeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmesi konusunda Türkiye'nin "özür dileyin" çağrısını reddetti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye ile gerilimin yumuşatılmasından yana olduğunu ancak özür dilemeyeceklerini söyledi.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre; Rutte, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye’nin “özür dileyin” çağrısının anımsatılması üzerine “İlişkilerin yumuşatılmasından yanayız. Ama özür dileyerek değil. Deli misin?” yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Bert Koenders da, gündemlerinde Türkiye’den özür dileme seçeneği bulunmadığını vurguladı. Hollandalı bakan, Türkiye ile diyalog arayışının sonuç vermemesi halinde “sert önlemler almaya hazır olduklarını” söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hollanda’nın tavrını “skandal ve terbiyesizlik” olarak nitelendirdi ve bedelini ödeyeceklerini söyledi.

Erdoğan ayrıca, daha önce “Nazi kalıntısı” olarak tanımladığı Hollanda’nın bu davranışının Avrupa’da Nazism’in “hâlâ ayakta olduğunu” ortaya koyduğunu da öne sürdü.

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Rutte, sabah saatlerinde katıldığı bir programda da Türk hükümetinin iki ülke arasında yaşanan ziyaret krizi ile ilgili olarak oldukça tuhaf davrandığını savunarak, “Olayları çığırından çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar” demişti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERE ALDIRMADAN…

Rutte, “Yanlış bir filmin içine düştüm. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım” derken, olayların çığırından çıkmasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiğini öne sürmüştü.

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Türk hükümet yetkililerinin ağır yaptırım tehdidinin de kabul edilemeyeceğini dile getiren Hollanda Başbakanı, “Biz kendimize şantaj yaptırmayız” dedi.

Başbakan Rutte, Bakan Kaya'nın sınırdışı edilmesi nedeniyle Abutalip ve polisin tutumunu överek, teşekkür etti.