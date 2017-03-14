Son dakika… Hollanda medyasından flaş iddia: Yıldırım ile Rutte buluşacak!

Hollanda yayınlanan Algemeen Dagblad (AD) gazetesi, Başbakan Binali Yıldırım ile Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte'nın Ankara-Lahey hattında yaşanan krizin çözümünü birlikte yiyecekleri bir yemekte masaya yatıracağını öne sürdü.

Hollanda yayınlanan Algemeen Dagblad (AD) gazetesi, Başbakan Binali Yıldırım ile Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte'nın Ankara-Lahey hattında yaşanan krizin çözümünü birlikte yiyecekleri bir yemekte masaya yatıracağını öne sürdü.

Gazete bu bilgiyi Başbakan Rutte ile dün yapılan ve bugün yayınlanması planlanan bir söyleşiye dayandırdı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın AD gazetesinden aktardığı habere göre; Cumartesi gecesi Rotterdam’da yaşanan olaylar nedeniyle Yıldırım’ı telefonla arayan Hollanda Başbakanı Rutte, “Diplomatik krizin daha fazla tırmanmasını önlemek için oturup koca birer tabak yemek yiyelim” dedi.

Binali Yıldırım’ın bu teklife olumlu yanıt verdiğini söyleyen Rutte, “Bunun gerçekleşeceğini umuyorum. Bu niyeti karşılıklı görüştük, yapmayı onayladık. Bunun için uygun zamana bakacağız” dedi.

Söz konusu söyleşide Rutte, “Türkler seçimden sonra da gelemez. Bunu istemediğimizi açıkça ifade ettik. NATO müttefikimiz Türkiye’ye gösterilen bu sert tepkinin seçimlerle ilgisi yok” görüşünü dile getirdi.