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Son dakika… Hollanda referandum mitingi istemediğini açıkladı

Hollanda devlet televizyonu NOS, Hollanda hükümetinin, Türk yetkililerin 11 Mart'ta Rotterdam kentinde yapmayı planladığı anayasa referandumu mitingini istemediğini açıkladı.
Sozcu.com.tr
09:194 Mart 2017
Dünya
Son dakika… Hollanda referandum mitingi istemediğini açıkladı
Hollanda devlet televizyonu NOS, Hollanda hükümetinin, Türk yetkililerin 11 Mart'ta Rotterdam kentinde yapmayı planladığı anayasa referandumu mitingini istemediğini açıkladı.

Reuters haber ajansı da, Hollanda hükümetinin, etkinliği hoş karşılamadıklarına dair görüşünü Ankara’ya ileteceğini duyurdu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de bugün Facebook hesabından açıklama yaparak Türk yetkililerden referandum gösterisi için resmi talep geldiğini ancak iş birliği yapmayı düşünmediklerini açıkladı.

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Rutte mesajında “Bunu kabul edilemez buluyoruz. Hollanda’nın kamusal alanları, başka ülkelerin siyasi kampanya alanı değil” yazdı.

Hollandalı Türklerin oluşturduğu bir topluluğun lideri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 11 Mart’taki gösteriye katılacağını duyurmuştu.

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TÜRK VE ALMAN BAKANLAR BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan, Almanya’da önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılacağı toplantıların iptal edilmesi, Türkiye ile Almanya arasındaki gerginliği artırdı.

Türkiye ve Almanya dışişleri bakanları, son dönemde artan tansiyonu görüşmek üzere 8 Mart’ta bir araya gelecek.

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Son güncelleme: 09:4604.03.2017
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