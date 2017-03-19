Son dakika… Hollanda seçimlerinde porno film gösterildi

Türkiye ile yaşanan krizin gölgesinde sandığa giden ve Başbakan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) galibiyetiyle sonuçlanan seçimlerde şoke eden bir olay yaşandığı ortaya çıktı.

Türkiye ile yaşanan krizin gölgesinde sandığa giden ve Başbakan Mark Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) galibiyetiyle sonuçlanan seçimlerde şoke eden bir olay yaşandığı ortaya çıktı.

Hollanda’nın doğusunda yer alan Overijssel eyaletine bağlı Enschede kentindeki bir oy kullanma merkezinde, oy sayımının sürdüğü sırada, porno film gösterildi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; porno film, oy kullanma merkezine dönüştürülen yerel bir futbol kulübünün kantininde bulunan dev ekrana yansıtıldı.

Olay yerinden çekilen ve kısa süre içinde viral olan fotoğraf, görevlilerin oy sayımı yaparken, ekranda porno filmin döndüğünü gösteriyor.

Skandalın neden kaynaklandığı ise kısa sürede anlaşıldı. Bazı kulüp üyelerinin şaka yapmak için seçim yayınının yapıldığı kanalı, erotik yayın yapan bir kanalla değiştirdiği öğrenildi.

Enschede Belediyesi Sözücü, yaşanan skandalı doğrularken, “Bu Photoshop değil. Tabii ki övgüyü hak etmiyor ve asla yaşanmamalıydı. Böyle bir şeyin bir daha olmayacağı konusunda bize söz verdiler” dedi.

İŞTE SEÇİM SONUÇLARI

Resmi olmayan sonuçlara göre; Başbakan Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi, Parlamento'daki 150 sandalyeden 33'ünü kazandı.

Irkçı lider Geert Wilders'in Özgürlük Partisi ise ikinci parti olarak, 20 sandalye kazandı.

Hıristiyan Demokratlar ve liberal Demokratlar 66 ise Parlamento'da 19'ar vekille temsil edilecek.

Seçimlerde oyunu en çok artıran parti ise YeşilSol oldu. 2012 seçimlerinde 4 vekil çıkaran partinin temsilci sayısı 14'e yükseldi.

En büyük darbeyi ise Rutte'nin koalisyon ortağı İşçi Partisi yedi. “Tarihi yenilgi” olarak nitelendirilecek sonuçlara göre; İşçi Partisi, 38 vekilden 9 vekile geriledi.

Sosyalist Parti’nin de milletvekili sayısı 2012 seçimlerine göre bir eksikle 14 olarak belirlendi.