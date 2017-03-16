Dünyanın gündemi Türkiye ile yaşanan krizin gölgesinde seçime giden Hollanda... Başbakan Mark Rutte'nin merkez sağ Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) sandıktan zaferle çıktı. En büyük hayal kırıklığını ise Lodewijk Asscher liderliğindeki merkez sol İşçi Partisi (PvdA) yaşadı. Seçimlerde Türklerin kurduğu DENK partisi de bir ilke imza attı.

Son dakika… Hollanda’da Türklerin koalisyona girme ihtimali az da olsa var

Dünyanın gündemi Türkiye ile yaşanan krizin gölgesinde seçime giden Hollanda... Başbakan Mark Rutte'nin merkez sağ Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) sandıktan zaferle çıktı. En büyük hayal kırıklığını ise Lodewijk Asscher liderliğindeki merkez sol İşçi Partisi (PvdA) yaşadı. Seçimlerde Türklerin kurduğu DENK partisi de bir ilke imza attı.

Hollanda'da seçimlere yüzde 81 oranında katılım gerçekleşti ve son 30 yılın rekoru kırıldı.

ANP haber ajansının verilerine göre; oyların yüzde 95'i sayıldı. Başbakan Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi, Parlamento'daki 150 sandalyeden 33'ünü kazandı. Rutte, 2012 seçimlerinde 41 vekil çıkarmıştı.

Irkçı lider Geert Wilders'in Özgürlük Partisi ise ikinci parti olarak, 20 sandalye kazandı. Wilders'in partisi 2012 seçimlerinde Parlamento'ya 15 vekil sokabilmişti.

Kesin olmayan sonuçlara göre; Hıristiyan Demokratlar ve liberal Demokratlar 66 ise Parlamento'da 19'ar vekille temsil edilecek.

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Seçimlerde oyunu en çok artıran parti ise YeşilSol oldu. 2012 seçimlerinde 4 vekil çıkaran partinin temsilci sayısı 14'e yükseldi.

En büyük darbeyi ise Rutte'nin koalisyon ortağı İşçi Partisi yedi. “Tarihi yenilgi” olarak nitelendirilecek sonuçlara göre; İşçi Partisi, 38 vekilden 9 vekile geriledi.

Sosyalist Parti’nin de milletvekili sayısı 2012 seçimlerine göre bir eksikle 14 olarak belirlendi.

TÜRKLERİN PARTİSİNDEN BİR İLK

Türkiye kökenli dini gruplara yönelik araştırmaya karşı çıktıkları için İşçi Partisi’nden ihraç edilen Türklerin kurduğu ve Felemenkçe “düşün” anlamına gelen DENK de Parlamento’ya girmeyi başardı.

Liderliğini Tunahan Kuzu’nun üstlendiği DENK, katıldığı ilk seçimde 3 milletvekili çıkarmayı başardı.

Kuzu’nun yine İşçi Partisi kökenli Selçuk Öztürk ile 2015 yılında kurduğu DENK’in parlamentoda iki vekili bulunuyordu.

Kesin olmayan sonuçlara göre; Kuzu ve Öztürk ile Fas kökenli Farid Azarkan Meclis’e girecek.

Tunahan Kuzu, geçen yıl Hollanda parlamentosunu ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun elini sıkmayarak dünyanın gündemine gelmişti.

HOLLANDA’DA KOALİSYON HESAPLARI

Hollanda Parlamentosu’ndan 150 sandalye bulunuyor. Hükümeti oluşturmak için ise 76 milletvekiline sahip olmak gerekiyor. Rutte’nin 33 sandalyesi var, yani hükümet kurmak içi 43 milletvekiline daha ihtiyaç duyuyor.

21 Mart’ta resmi sonuçların açıklanmasının ardından koalisyon görüşmeleri başlayacak. Rutte seçimden bir gün önce kozlarını paylaştığı Wilders ile koalisyona girmeyeceğini bir kez daha tekrar etmişti.

Başbakan, kuvvetle muhtemel Hıristiyan Demokratlar ve Avrupa yanlısı D66 ile hükümet oluşturmak isteyecektir. Ancak üç partinin sandalye sayıları 71 oluyor. Dolayısıyla koalisyon hükümetinde bir partinin daha yer alması gerekiyor.

DENK koalisyona dahil edildiği takdirde toplam milletvekili sayısı 74’e çıkıyor. Yani ihtiyaç duyulan iki milletvekili için koalisyona bir partinin daha dahil edilmesi şart. Bu ihtimal oldukça zayıf. Bu bağlamda Rutte, dördüncü parti için YeşilSol ve İşçi Partisi’ne başvurabilir.

Rutte’nin hükümeti kuramaması durumunda, sol partiler YeşilSol, İşçi Partisi ve Sosyalist Parti’nin Hıristiyan Demokratlar ve D66 ile bir araya gelerek 5’li koalisyon kurması da senaryolar arasında…