Son dakika… Hollandalı yabancılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına uyarsa…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Ak Saray'da düzenlenen etkinlikte Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kastederek, bu ülkedeki yabancılara çağrı yaptı. Hollanda yarın, Almanya ise Eylül ayında seçime giderken, Erdoğan, "Tüm yabancılara sesleniyorum. Sakın bu ikiliye oy vermeyin" dedi. Peki Hollandalı yabancıların Erdoğan'ın çağrısına uyması kimin işine yarayacak?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Ak Saray'da düzenlenen etkinlikte Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kastederek, bu ülkedeki yabancılara çağrı yaptı. Hollanda yarın, Almanya ise Eylül ayında seçime giderken, Erdoğan, "Tüm yabancılara sesleniyorum. Sakın bu ikiliye oy vermeyin" dedi. Peki Hollandalı yabancıların Erdoğan'ın çağrısına uyması kimin işine yarayacak?

Hollanda’da favoriler Erdoğan’ın “sakın oy vermeyin” dediği Mark Rutte’nin liderliğindeki Liberal Parti ile Türk düşmanı Geert Wilders’in Özgürlük Partisi.

Rutte ile Wilders dün canlı yayında kozlarını paylaşırken açıklanan son kamuoyu araştırmasına göre; Rutte’nin 24-28, Wilders’in de 20-24 milletvekili çıkarması bekleniyor. Yani aralarında Rutte’nin partisi lehine çok küçük bir fark bulunuyor.

Hollanda’da yaşayan yabancıların Liberal Parti dışında oy verebileceği partiler ise şöyle:

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), merkez sol İşçi Partisi (PvdA), merkez sağ Hıristiyan Birliği Partisi (CDA), Sosyalist Parti (SP), Avrupa yanlısı Demokratlar 66 (D66) ve çevreci GroenLinks (GL).

Anketlerin yukarıda sayılan partiler lehine ciddi bir oy kayması öngörmediği hesaba katılırsa, Hollanda’daki seçmenler Erdoğan’ın çağrısına uyup diğer partilere oy verirse, Wilders’in liderliğindeki Özgürlük Partisi’nin seçimlerden birinci parti olarak çıkma ihtimali daha da güçlenir.

Öte yandan, merkez sağ konumda bulunan Rutte’den kayacak oyların aşırı sağa geçme olasılığı, sol partilere kayma ihtimalinden çok yüksek.

Hollanda’da ve Almanya’da yaşayan yabancı uyruklu ülke vatandaşlarına da çağrıda bulunan Erdoğan, Ak Saray’dan şöyle seslendi:

“Mesele ne? Yarın orada seçim varmış. Bir tane ırkçı ve biri şu anda yönetimde bulunan parti ikisi yarışıyormuş. Ben de buradan şimdi Hollanda'ya, Almanya'ya sesleniyorum. Türkiye'ye düşmanlık güdenlere, oralardaki tüm yabancılara, Müslüman kardeşlerime, Türklere diyorum ki gelin oylarınızı verirken, sakın ha bu ikiliye oy vermeyin. Açık, net söylüyorum. Sakın ha.”