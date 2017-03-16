Son dakika… Hollande ve Merkel’den ortak açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'deki anayasa referandumu hakkındaki Avrupa ülkelerinde yapılacak toplantı ve mitinglere izin verilmemesinin ardından Ankara'nın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerini Nazi dönemiyle kıyaslamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'deki anayasa referandumu hakkındaki Avrupa ülkelerinde yapılacak toplantı ve mitinglere izin verilmemesinin ardından Ankara'nın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerini Nazi dönemiyle kıyaslamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

İki lider yaptıkları ortak yazılı açıklamada konuyu görüştüklerini belirtirken, Hollande Fransa’nın Almanya ile Türkiye’nin Nazi veya faşist olarak nitelediği diğer Avrupa Birliği ülkeleri ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Hollande Türkiye’de yapılacak anayasa referandumu hakkındaki organizasyonların bundan sonra ancak Fransız ve Alman yasalarına sıkı sıkıya bağlı kalınması halinde yapılabileceği konusunda Merkel ile görüş birliğinde olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Metz kentinde yaptığı konuşma sonrası Fransa’ya teşekkür etmişti.