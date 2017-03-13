Hüsnü Mübarek serbest bırakılıyor

Mısır'ın devrik lideir Hüsnü Mübarek tutuklu bulunduğu askeri hastaneden serbest bırakılacak.

Reuters’a konuşan Mübarek’in avukatı, “Bugün değil ancak yarın ya da yarından sonraki gün serbest kalacak. Heliopolis’deki evine gidecek” açıklamasında bulundu.

Mısır Temyiz Mahkemesi, 2011'de göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in beraat ettiğini mart ayı başında açıklamıştı.

Mübarek, Mısır’da 2011’deki ‘Arap Ayaklanmaları’ sırasında devrilmişti.

88 yaşındaki Mübarek 2011’deki gösterilerde protestocuları öldürmes suçlamasından 2 Mart’ta beraat etmişti.

Mübarek 18 gün süren ayaklanmada yaklaşık 850 eylemcinin ölümünden sorumlu tutuluyordu.