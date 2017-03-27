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Son dakika… İlişkilerin düzeldiği İsrail’den vatandaşlarına “Türkiye’ye dikkat uyarısı

Türkiye Mavi Marmara krizinin çözülmesinin ardından İsrail'den gelen turist sayısında artış beklerken, Tel Aviv Yönetimi'nden 'seyahat uyarısı' geldi.
Zeynep GÜRCANLI
14:1527 Mart 2017
Dünya
Son dakika… İlişkilerin düzeldiği İsrail’den vatandaşlarına “Türkiye’ye dikkat uyarısı
Türkiye Mavi Marmara krizinin çözülmesinin ardından İsrail'den gelen turist sayısında artış beklerken, Tel Aviv Yönetimi'nden 'seyahat uyarısı' geldi.

İsrail, Türkiye’yi “seyahat uyarı seviyesi 2” kapsamına aldı. Bu konudaki açıklama, İsrail Başbakanlık Terörle Mücadele Bürosu Şefi Eitan Ben David’den geldi.

İsrail hükümetinin seyahat uyarıları arasında en ciddi olanı “seyahat uyarısı 1” oluşturuyor. Bu uyarı “çok yüksek somut tehdit” anlamına geliyor ve İsrail vatandaşlarından uyarının yapıldığı bölgeyi derhal terk etmeleri isteniyor.

Türkiye’nin dahil edildiği “seyahat uyarısı 2” ise, uyarı yapılan bölgeye seyahat edilmemesini içeriyor.

Ben David yaptığı açıklamada, “seyahat uyarısı 2” kategorisine alınan Türkiye’de özellikle havaalanlarında dikkat edilmesi gerektiği mesajını da verdi.

İsrail en yüksek seyahat uyarısı seviyesine Mısır’ın Sina bölgesini dahil etti. Daha düşük tehlike seviyesi olan “seyahat uyarısı 3” kategorisine ise Mısır ve Ürdün yer aldı.

Son güncelleme: 14:1627.03.2017
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