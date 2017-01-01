İsrail Dışişleri Bakanlığı, 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü saldırısında bir İsrail vatandaşının yaralı, bir vatandaşının ise kayıp olduğunu açıkladı.

İlk açıklama İsrail’den: Bir vatandaşımız yaralı, bir vatandaşımız kayıp

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü saldırısında bir İsrail vatandaşının yaralı, bir vatandaşının ise kayıp olduğunu açıkladı.

AFP’nin haberinde, yaralı İsraillinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Dışişleri Sözcüsü, “Bir İsrailli kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı fakat hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırı esnasında gece kulübünde olan ikinci İsrailli kadın hakkında bir haber yok” dedi.

Haberde, Türkiye’nin İsrailli turistler için gözde ülkeler arasında yer aldığı da belirtildi.

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İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ise, resmi Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı açıklamada, “Kalplerimiz, Türk halkıyla birliktedir. Bu saldırı insanlığa karşı yapılmıştır. Dualarımız, yakınlarını kaybedenlerle ve yaralılarladır” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh de İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe, “İstanbul’daki terör saldırısını şiddetle kınıyor ve kalbi taziyelerimi sunuyorum. Yeni yılda, aynı kararlılıkla: terör asla kazanamayacak” mesajını paylaştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlikleri tespit edilen 21 kurbandan 16’sının yabancı uyruklu olduğunu açıklamıştı.