Son dakika… İngiliz gazetesi referandum öncesi Türkiye’nin resmini çekti

İngiltere'nin en saygın gazeteleri arasında yer alan The Guardian, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi Türkiye'nin resmini çekti.

İstanbul muhabiri Kareem Shaheen imzası taşıyan kapsamlı yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geniş yetkiler veren oylama öncesi gazetecilerin, milletvekillerinin ve aktivistlerin hapse atıldığı vurgulandı.

Gazetenin internet sayfasında manşet altında yer alan yazıdan öne çıkan noktalar şöyle:

• Muhalefet yetkilileri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kapsamlı yetkiler öngören cumhurbaşkanlığı sistemi için gelecek ay yapılacak referanduma giderken, hükümet tarafından gelen taciz ve gözdağı kampanyası konusunda uyarıda bulunuyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE AYNI KEFEYE KOYUYORLAR

• Muhalif figürler, yetkilileri Anayasa paketine itirazı IŞİD gibi terör örgütlerine destekle aynı kefeye koyan AKP’nin ayrımcı söylemine dikkat çekiyor.

• Referandum büyük ölçüde Erdoğan’ın liderliğine yönelik bir oylama olarak görülüyor. Kabul edilirse, değişiklikler Erdoğan’ın iki dönem daha aday olmasını sağlayacak ve onu potansiyel olarak 2029’a kadar iktidarda tutacak.

• Cumhurbaşkanı’nın destekçileri, değişiklikler sayesinde daha güçlü bir Türkiye olacağını, Türkiye’nin artık koalisyon hükümetlerinin düzensizliğiyle karşı karşıya kalmayacağını, yürütmedeki iktidar çatışmasının çözüleceğini ve Cumhurbaşkanı üzerinde azil ve yeni cumhurbaşkanlığı seçimleri yapma yetkisiyle bir kontrol mekanizması oluşacağını savunuyor.

• Fakat muhalifler, gücün kendi seçtiği meclis ve yargı üzerindeki hakimiyetini konsolide edecek Edoğan’ın elinde toplanacağı ve Türkiye’nin tek adam rejimine dönüşeceği yönündeki endişelerini dile getiriyor.

• HDP’nin çok sayıda milletvekili şu anda hapiste ve geçen hafta hâkimler, Kürt politikacı, aktivistler ve diğer azınlık gruplarından oluşan sol koalisyonun iki eş başkanına hapis cezası verdi.

ŞU ANDA 152 GAZETECİ HAPİSTE!

• CHP şu anda ülkenin en eski gazetesi Cumhuriyet’in 11 temsilcisinin de aralarında bulunduğu 152 gazetecinin hapiste olduğunu ifade ediyor.

• Anketler çok çeşitli, fakat bazı araştırmalar muhalefeti önde gösteriyor. Sonucu, seçmenlerin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan kararsız seçmen belirleyecek.

• Çok az insan eşit bir yarış olacağını düşünüyor. Hükümet, YSK’nın iki yönde de kampanya yürütenlere eşit miktarda yer vermeyen televizyon kanallarına ceza verme yetkisini elinden aldı. Adının açıklanmamasını isteyen bir medya yetkilisinin söylediği gibi: “Türkiye şu anda fısıldayarak tartışıyor.”