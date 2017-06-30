Son dakika… İngiliz gazetesinden dikkat çeken Adalet Yürüyüşü portresi

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Guardian, bugün internet sitesinin ana sayfasından Adalet Yürüyüşü'ne geniş yer verdi. Kareem Shaheen ve Gözde Hatunoğlu imzalı haberin başlığına, 15 gündür Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Hıdır Aydur adlı vatandaşın "Ülkemizde demokrasiyi kaybettik" yorumu çekildi.

Guardian’ın haberi şöyle başlıyor: “Hıdır Aydur Ankara ile İstanbul arasındaki otobanın kenarında bir ağacın gölgesinde su toplayan ayaklarını dinlendiriyordu. Türkiye’nin kuzeydoğusundaki Erzincan’dan olan ve şeker hastalığı bulunan 57 yaşındaki Aydur, Türkiye’nin başkentinden en büyük şehrine 15 gündür yürüyen binlerce insandan biri. Birçokları üzerinde ‘adalet’ ya da ‘justice’ yazan pankartlarla yürüyor.”

Haberde KHK ile görevden alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın fotoğraflarının işlendiği tişörtle yürüdüğü aktarılan Aydur’un başlığa taşınan şu sözleri dikkat çekiyor: “Biz ülkemizde demokrasiyi kaybettik, geri istiyoruz.”

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığının ve bu gelişmenin Adalet Yürüyüşü’nün fitilini ateşlediğinin vurgulandığı haber, Aydur’un şu sözleriyle devam ediyor:

“Akademisyenler ve öğretmenler, haksız yere işlerinden atıldı, ekmeklerini kaybettiler ve anayasal haklarından yoksunlar. Onlar için yapacak tek bir şey kaldı, o da direnmek. Bağımsız mahkemeler istiyoruz, tek adam yönetimi değil, karşı taraftakiler de dahil olmak üzere herkes için adalet istiyoruz.”