Son dakika… İngiltere telaşta! Merakla bekleniyor…

Britanya Kraliyeti'ne mensup üst düzey yetkililerin acil bir toplantı için Buckingham Sarayı'na davet edilmesi, Kraliçe ve eşi Philip'in sağlığına ilişkin spekülasyonlara yol açtı.

Reuters’a gizlilik kaydıyla konuşan güvenli bir kaynak, “telaş edilecek bir neden olmadığını” söyledi.

Ancak İngiliz medyasında Philip’in hayatını kaybettiğine dair iddialar dolaşıyor.

Bu sabah Kraliyet’in en üst düzey yetkilisinin ve Kraliçe’nin Özel Kalemi Sir Christopher Geidt’in ülke çapından Londra’ya davet edilen yetkililere hitap etmesi bekleniyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, birçok kaynağın beyanını sayfalarına taşırken, Kraliçe’nin ya da eşi Edinburgh Dükü Philip’in emekliliklerini açıklayabileceğini yazdı.

Kraliçe Elizabeth geçen ay 91 yaşına girdi, Prens Philip ise Haziran ayında 96’ncı yaş gününü kutlayacak.