Son dakika… İngiltere’de bir araç camiden çıkan kalabalığın arasına daldı

İngiltere'nin Newcastle kentinde bir araç camiden çıkan kalabalığın arasına daldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken yaralananlar olduğu bildirildi.

Daily Mail’in haberine göre Westgate Road bölgesinde gerçekleşen olay bir caminin yakınlarında gerçekleşti. Kalabalıktaki insanların, camiden çıktıktan sonra bayramlaşan aileler oldukları belirtildi.

Olayda 5 kişinin yaralandığı bildiriliyor. İngiliz polisi 42 yaşındaki bir kadının gözaltına alındığı açıklarken olayın terör bağlantılı olmadığını aktardı.

The moment a car ploughed into pedestrians after Eid prayers in Newcastle (West road) pic.twitter.com/GscDSQLuDd — Harris (@MrHarrisAhmed) June 25, 2017

The Chronicle’a konuşan Magdalena Lukasha isimli görgü tanığı, “Orada çok fazla çocuk vardı. İnsanlar Ramazan Bayramı nedeniyle dua etmek için toplanmıştı. Eşim, bir arabanın 6 ya da 7 kişiye çarptığını gördüğünü söyledi.” ifadelerini kullandı.