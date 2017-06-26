Son dakika… İngiltere’de sıcak gelişme: Ve anlaştılar

İngiltere Başbakanı Theresa May, Parlamento çoğunluğunu kaybettiği seçimlerin ardından Kuzey İrlandalı Demokratik Birlik (DUP) Partisi'yle azınlık hükümeti konusunda anlaşmaya vardı.

Reuters’ın haberine göre; May ile DUP lideri Arlene Foster, Başbakanlık Konutu’nda anlaşma imzaladı. İki haftada varılan anlaşmaya göre; iki yıl içerisinde Kuzey İrlanda’ya ekstra 1 milyar sterlin ayrılacak.

İngiltere’de Muhafazakâr Başbakan Theresa May, Brexit sürecini yönetirken elini güçlendirmek için gittiği erken seçimlerde hezimet yaşamış ve Parlamento çoğunluğunu kaybetmişti.

8 Haziran’da 650 sandalyeli Avam Kamarası’nda 317 vekil çıkarabilen May’in, Başbakanlık pozisyonunu korumak için dışarıdan bir partinin desteğini alması gerekiyordu.

Seçim sonuçlarının netleştiği gün akla ilk gelen senaryo, May’in DUP’un desteğini almaya çalışacağı yönündeydi. Zira DUP 10 milletvekili çıkarmış ve parti yetkilileri, Muhafazakârlarla görüşmelere sıcak baktıklarını açıklamıştı.

İngiltere’de Parlamento çoğunluğunu elde etmek için 326 milletvekiline sahip olmak gerekiyor.

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TERÖR SALDIRILARI GÖLGESİNDE BİR SEÇİM

• İngiltere'de seçimler, iki buçuk ay içinde peş peşe yaşanan terör saldırılarının gölgesinde geçti.

» İlk saldırı 22 Mart'ta başkent Londra'da yaşanmıştı. Khalid Masood adlı saldırgan, Parlamento binasına çıkan Westminster Köprüsü üzerinde aracıyla yayaları ezdi. Parlamento’nun bulunduğu yerleşkenin çitlerine çarpan Masood, aracından inerek bir polisi bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan güvenlik güçleri tarafından öldürülürken, olayda Masood dahil 6 kişi hayatını kaybetti.

» İkinci saldırı ise 22 Mayıs'ta ABD'li pop yıldızı Ariana Grande'nin Manchester Arena’daki konserinin hemen bitiminde gerçekleşti. Libya asıllı Salman Abedi, konser salonunun fuayesinde üzerindeki el yapımı bombayı patlattı. Saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi ise yaralandı.

» Son saldırı ise 3 Haziran'da yine Londra'da yaşandı. Beyaz bir kamyonet başkentin merkezinde bulunan London Bridge üzerinde kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Akabinde köprünün güney bitişiğinde bulunan, restoranları ve barlarıyla ünlü Borough Market semtinde araçtan inen saldırganlar, çevredeki insanları bıçakladı. Olayda 7 kişi hayatını kaybederken, 3 saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.