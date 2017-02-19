Irak Başbakanı Haydar el Abadi, Irak güçlerinin Musul'un Batı topraklarını IŞİD'in elinden almak için büyük bir operasyon başlattığını açıkladı.

Son dakika… Irak Başbakanı duyurdu: Ve operasyon başladı

Irak Başbakanı Haydar el Abadi, Irak güçlerinin Musul'un Batı topraklarını IŞİD'in elinden almak için büyük bir operasyon başlattığını açıkladı.

Televizyonda yaptığı kısa konuşmada Abadi, “Operasyonda yeni aşamanın başladığını bildiriyoruz, Musul’un batısını özgürleştirmek için Ninova’ya geliyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre; Musul’un batısında hâlâ 750 bin dolaylarında sivil bulunuyor.

Elektrik, yiyecek ve su kıtlığı, nüfusu insanı bir felaketin eşiğine getirmiş durumda.

Irak ordusu dün hava araçlarından hem kentte yaşayan sivillere hem de IŞİD üyelerine yönelik broşürler attı.

Halka “Irak ordusunu karşılamak için hazır oldun” mesajı verilirken, IŞİD üyelerine ise “teslim olun” çağrısı yapıldı.