Son dakika… Irak’tan flaş açıklama: Bağdat PKK’ya bağlı silahlı güçlere desteği kesti

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, Bağdat’ın Şengal’de bulunan PKK’ya bağlı silahlı güçlere verdiği maddi desteği kestiğini ifade etti.

Rudaw gazetesine röportaj veren Usame Nuceyfi, Bağdat ile Ankara arasındaki ilişkilerin düzeldiğini söyledi.

Usame Nuceyfi, “Sanırım Irak ve Türkiye ilişkileri normalleşti. Bu çerçevede yapılan siyaset gayet nettir” dedi.

Başika'daki Türk askerleriyle ilgili de konuşan Nuceyfi, “Türk güçlerin o bölgelerden çekilmesine karar verildi ancak bu karar Musul'un kurtarılmasından sonraya ertelendi” ifadelerini kullandı.

Bağdat'ın Şengal'de bulunan PKK'ya bağlı silahlı güçlere verdiği maddi desteği kestiğini söyleyen Nuceyfi, “Bu konuda Bağdat, Ankara ve Erbil arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma ABD'nin gözetimi altında oldu ve söz konusu destek kesildi” diye konuştu.

Türk askerlerinin Musul'a girme gibi bir düşüncesinin olmadığını dile getiren Usame Nuceyfi, şunları söyledi:

“Türkiye terörle mücadelede konusunda bize destek oldu çünkü kendisi de bu terör eylemlerinden büyük zarar gördü. Bölgeyi güvenlik konusunda tamamen kontrol altına almak için Bağdat, Ankara ve Erbil arasında en üst düzeyde anlaşma yapıldı.”