Bağdat yönetiminden Kürdistan bayrağına ret

Irak Parlamentosu, Kerkük'te sadece Irak bayrağı asılması yönünde karar aldı.

Irak merkezi hükümeti, Kerkük'te Kürdistan bayrağının resmi kurumlara asılmasıyla ilgili tasarıyı reddetti.

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Kerkük İl Meclisi, geçen hafta bayrak tasarısını onaylamış ve Kürdistan bayrağı Kerkük'teki resmi kurumlarda göndere çekilmişti.Irak Parlamentosu, bugünkü oturumunda Kerkük'te sadece Irak bayrağı asılması yönünde karar aldı.İLGİLİ HABER Kerkük'ü Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlama hazırlığı

Irak Başbakanı Haydar Abadi, Rudaw'a verdiği röportajda, “Yasalara göre Kerkük İl Meclisi'nin bayrak kararı almaya yetkisi yoktur. Vali ve İl Meclisi'nden bu durumu göz önünde bulundurmalarını istiyorum” demişti.