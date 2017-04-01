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Bağdat yönetiminden Kürdistan bayrağına ret

Irak Parlamentosu, Kerkük'te sadece Irak bayrağı asılması yönünde karar aldı.
Sozcu.com.tr
15:011 Nisan 2017
Dünya
Bağdat yönetiminden Kürdistan bayrağına ret
Irak Parlamentosu, Kerkük'te sadece Irak bayrağı asılması yönünde karar aldı.

Irak merkezi hükümeti, Kerkük'te Kürdistan bayrağının resmi kurumlara asılmasıyla ilgili tasarıyı reddetti.

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Kerkük İl Meclisi, geçen hafta bayrak tasarısını onaylamış ve Kürdistan bayrağı Kerkük'teki resmi kurumlarda göndere çekilmişti.Irak Parlamentosu, bugünkü oturumunda Kerkük'te sadece Irak bayrağı asılması yönünde karar aldı.İLGİLİ HABERKerkük'ü Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlama hazırlığıKerkük'ü Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlama hazırlığı
Irak Başbakanı Haydar Abadi, Rudaw'a verdiği röportajda, “Yasalara göre Kerkük İl Meclisi'nin bayrak kararı almaya yetkisi yoktur. Vali ve İl Meclisi'nden bu durumu göz önünde bulundurmalarını istiyorum” demişti.

Son güncelleme: 21:0101.04.2017
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