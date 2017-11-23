Son dakika… İran: Hizbullah’ı silahsızlandırmak tartışılamaz

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, televizyonlarda canlı yayınlanan konuşmasında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Caferi, "Hizbullah'ın silahsızlandırılması tartışılamaz" dedi.

İran’da Devrim Muhafızları’nın komutanı Ali Caferi, ABD ile tansiyonu yükseltebilecek açıklamalarda bulundu. Caferi, Devrim Muhafızları’nın Suriye’deki ateşkesin sorunsuz şekilde sürmesi için aktif bir rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Caferi, Hizbullah ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Devrim Muhafızları’nın komutanı, “Hizbullah’ın silahsızlandırılması tartışılamaz” dedi.

FRANSA’YA REST

Caferi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a da eleştirilerde bulundu. Macron’un İran’ın füze çalışmalarını durdurmasını talep etmesine “Genç ve tecrübesiz bir lider” şeklinde cevap verdi.

YAPTIRIM İSTEMİŞTİ

Macron, Dubai’de yaptığı konuşmada İran’ın balistik füze programının ‘endişe verici’ olduğunu ve İran’a yaptırım uygulanabileceğini belirtmişti.