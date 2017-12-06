Son dakika… İran: Zafer Filistin’in olacak

İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Hamaney, "Filistinliler özgür kalacak ve zafer Filistin'in olacaktır" ifadelerini kullandı.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’den Trump’ın Kudüs kararına çok sert tepki geldi. Hamaney açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Bu karar ABD’nin beceriksizliğinin ve başarısızlığının bir göstergesidir. ABD, Filistin üzerindeki emellerine ulaşamamaktadır. Filistinliler özgürleştirilecek ve zafer Filistin’in olacaktır” ifadelerini kullandı.