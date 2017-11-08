İran’dan Suudi Arabistan’ı çok kızdıracak açıklama

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, son günlerde yükselen Suudi Arabistan gerginliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ruhani, Yemen’den Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a yapılan füze saldırına ilişkin, “Bu Suudi Arabistan’ın saldırgan davranışlarının bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

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İran Cumhurbaşkanı, “İsrail ve ABD’yi dost İran’ı ise düşmen olarak kabul etmek Suudi Arabistan’ın stratejik bir hatasıdır” diye konuştu.

Ruhani, “Yemenliler ülkelerinin bombalanmasına nasıl karşılık verebilirlerdi? Kendi silahlarını kullanmak için izin mi alacaklar? Önce saldırıları kesin sonra Yemen’e bakın” dedi.

İRAN’IN GÜCÜNÜ BİLİYORSUNUZ

İran Cumhurbaşkanı ayrıca Suudi Arabistan’ı İran’ın ‘gücü’ konusunda da uyardı.

Suudi Arabistan’ın İran’ın gücünü tehdit ederek hiçbir yere varamayacağını belirten Ruhani, “İslam Cumhuriyeti’nin (İran) gücünü ve yerini biliyorsunuz. İran halkı sizin onlara bir şey yapamayacağınız kadar güçlü. ABD ve müttefikleri bize karşı tüm kabiliyetlerini kullandı ama hiçbir yere varamadı” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Riyad’a atılan balistik füzeden dolayı Tahran’ı sorumlu tutmuş ve ‘cevap hakkını saklı tuttuğunu’ açıklamıştı. İran ise Husilere silah sağlamadıklarını, füzenin Husiler’e ait olduğunu savunmuştu.